Kahramanmaraş’ta 49 yıllık oymacı, sandık geleneğini yaşatıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Adem Durdi, ustası Nuri Gülaçtı’nın yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlattı:

“Ustam önce ağabeyime öğretti, biz de onun yanında çalışarak mesleği öğrendik. Oymacılık gerçekten çok zevkli bir meslek.”

Durdi, Maraş oymasının diğer bölgelerden farkını şu sözlerle ifade etti:

Rumi ve Selçuklu motifleri düz hatlara sahipken, Maraş’a özgü tırnaklı ince işçilik hassas ve detaylıdır. El oyması sandık hem geleneğin hem de emeğin simgesidir.

ÇEYİZ GELENEĞİNİ GELECEĞE TAŞIYOR

Durdi, sandıkların Maraş’taki önemine değinerek, “Eskiden nişanlanan kızlar için sandık almak önemliydi. Nişan olduğunda annesi çeyiz sandığını alırdı. Bu sandık hem geleneğin hem de emeğin simgesiydi” ifadelerini kullandı.

Meslek hayatı boyunca yaptığı sandıklar, Türkiye’nin önemli isimlerinin de beğenisini kazandı:

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Erdal İnönü ve Deniz Baykal adına özel işlemeli çalışmalar yaptı.

Durdi, ustalığın para için değil, tutkuyla yapılması gerektiğini vurguladı:

Bu mesleği para için öğrenmedim. Önce işi öğrenmek, ustalığa ulaşmak önemliydi. Günümüzde ilk sorulan şey ‘Ne kadar para kazanacağım?’ oluyor.

"GENÇLERİMİZ BU SANATI YAŞATSIN"

Adem Durdi, gelecek nesillere mesajını şöyle iletti:

“Bu meslek yaşatılmalı. Gençlerimiz bu tür mesleklere yönelmeli ki sanatımız unutulmasın.”