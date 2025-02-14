Almanya'da Çanakkale Şehit Mektupları sergisi

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Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu ve Dr. Nevzat Yıldırım küratörlüğünde gerçekleşti.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla serginin açılışını yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nda ve özellikle Çanakkale’de şehit olan Türk askerlerini anma amacıyla açılan sergi, sadece Çanakkale şehitlerine değil, Türk tarihinin şanlı sayfalarında yerini alan tüm şehitlerimize ithaf ediliyor.

SON TARİH 14 ŞUBAT

Şehit mektupları, annelerin, eşlerin ve nişanlıların en büyük hazinesi olmakla birlikte ülke tarihinin ibret vesikaları olarak kayıtlarda yerini almış bulunuyor. Sanatçımızın, Çanakkale şehitlerimizin mektuplarından yola çıkarak kahramanca mücadelelerini yansıttığı eserlerden oluşan sergi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edebilecek.