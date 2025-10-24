Altın Portakal Film Festivali başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival ‘Kalpten' temasıyla perdelerini açıyor.

USTA SANATÇILAR ANTALYALILARLA BULUŞUYOR

Sinema dünyasının tanınmış ve usta sanatçıları, 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da kortej geçişi ile bir kez daha Antalyalılarla bir araya gelecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayacak kortej geçişi, sırasıyla Yüzüncü Yıl, Güllük, Selekler, Cumhuriyet Meydanı, Valilik önü ve Işıklar Caddesi'ne uğradıktan sonra Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

CAM PİRAMİT’TE AÇILIŞ TÖRENİ VE ÖDÜLLER

Kortejin ardından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılış töreni gerçekleşecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni, saat 19.00'da başlayacak.

Gecede usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e Onur Ödülü, senarist-yazar Feride Çiçekoğlu'na ise Emek Ödülü sunulacak. Oyuncular Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı Başarı Ödülleri'nin sahibi olurken, senarist-yönetmen Cansu Baydar da Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü alacak.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sunucular Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunacağı açılış töreniyle sinemaseverleri karşılayacak.