Altın Portakal Film Festivali’nde Gazze unutulmadı

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, festivalin kente ve ülkeye kazandırdığı kültürel mirasa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Antalya’mız, asırlar boyunca yalnızca denizin, güneşin ve doğanın değil; aynı zamanda sanatın ve düşüncenin kenti olmuştur. Altın Portakal, sanatıyla nefes alan, düşüncesiyle üreten, duygusuyla çoğalan bu şehrin yaşam kültürü haline gelmiştir.”

“ALTIN PORTAKAL YALNIZCA BİR FESTİVAL DEĞİLDİR”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, festivalin 1964 yılında Dr. Avni Tolunay öncülüğünde atılan temellerle bugün Türkiye’nin sanat belleğine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Altın Portakal yalnızca bir festival değildir; Türkiye’nin belleği, halkın hafızasıdır. Her sahnesinde emeğin, her alkışında alın terinin sesi vardır.”

Törende, Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen Onur Ödülü’ne, Feride Çiçekoğlu Emek Ödülü’ne, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı Başarı Ödülleri’ne, Cansu Baydar ise Genç Sinemacı Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

“SİNEMANIN EN GÜZEL YANI EŞİTLİKTİR”

Festivalin Ulusal Jüri Başkanı Ömer Vargı, sinemanın birleştirici gücüne dikkat çekerek,

“Filmi izlerken bir profesör de, bir işçi de, bir yönetici de aynı duyguları yaşar. Sinemanın en güzel yanı budur” dedi.

Onur Ödülünü Büşra Dirgen Özdemir’in elinden alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen ise,

“Festivalde bir filmim olmamasına rağmen beni ödüle layık gördükleri için festival ekibine teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“GAZZE’YE IŞIK OLALIM”

Senarist ve yazar Feride Çiçekoğlu, Emek Ödülü’nü Sine-Sen Genel Başkanı Galip Görür’ün elinden aldı. Üçüncü kez Altın Portakal sahnesinde yer aldığını belirten Çiçekoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İlk kez senaryo yazmanın öğrencisi olarak, ardından sevgili öğrencim Selman Nacar’ın filmiyle ve şimdi de bu ödülle buradayım.”

Ödülü takdim eden Galip Görür ise, sinema emekçilerine ithafen yaptığı konuşmada,

“Bu ödül, sinemanın her alanında ışığın ve sesin izinde yürüyen emekçilerindir. Sinemanın ışığının düştüğü yerde umut vardır, yaşam vardır. Ama bugün Gazze’de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan biz sinemacılar Gazze’ye ışık olalım” dedi.

Onur Ödülü ise oyuncu Serap Aksoy’a, meslektaşı Cem Yiğit Üzümoğlu tarafından takdim edildi. “Yasaklı oyuncular listesinde yer aldığını” öne süren Aksoy, böyle bir ödülle hatırlanmanın kendisini derinden duygulandırdığını ifade etti.

ALTIN PORTAKAL’DA BAŞARI VE GENÇ SİNEMACI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Başarı Ödülü’nü oyuncu Mehmet Kurtuluş’un elinden alan Merve Dizdar, ikinci kez Altın Portakal sahnesinde ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

“2022’de Kar ve Ayı filmimizle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştım. O zaman da beni en çok heyecanlandıran Antalya’nın seyircisiydi. Bence festivalleri güzelleştiren şey birlikte olmaktır; o yüzden seyircilere teşekkür ediyorum. Bu ödül bana, yaptığım işi tutkuyla sürdürme motivasyonu veriyor. Hayatım bu; iyi yaptığımı düşündüğüm şeyi yapmaya devam edeceğim” dedi.

Genç Sinemacı Başarı Ödülü’nü ise Jüri Başkanı Ömer Vargı’nın elinden alan senarist-yönetmen Cansu Baydar, ekibine teşekkür ederek, “İkinci kez bu sahnede olmak benim için büyük mutluluk. İşini tutkuyla yapan ekibimin emeğiyle buradayım” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma temposu nedeniyle törene katılamayan oyuncu Selahattin Paşalı da Başarı Ödülü sahipleri arasında yer aldı.