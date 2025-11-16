Antalya'daki Xanthos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihsel yolculuğa çıkartıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti, esareti kabul etmeyen insanlarının hikayesi ve zamana meydan okuyan kalıntılarıyla dikkati çekiyor.

Xanthos, konumu dolayısıyla ciddi bir kültür turizmi potansiyeline sahip. Geçtiğimiz yılki verilere göre kenti, 50 bin civarında turist ziyaret etti.

Buradaki potansiyelin kısa zamanda üç katına çıkması planlanıyor.

Eşen Çayı (Xanthos Nehri) kenarındaki ovaya hakim iki tepe üzerinde kurulan Xanthos'ta 1950'de Fransızlar tarafından başlatılan kazı çalışmaları Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu başkanlığında devam ediyor.

LİKYA'NIN BAŞKENTİ

"Işık ülkesi" olarak tanımlanan Likya Birliği'nin Patara, Myra, Pınara, Olympos ve Tlos ile 3 oy hakkına sahip kentleri arasında yer alan Xanthos, bir dönem başkentlik yapması dolayısıyla da Likya Birliği'nin bir dönem idari merkezi olarak da kabul ediliyor.

Likya dönemi dikme anıt mezarları, antik tiyatrosu, ana caddesi, bazilika, kiliseleri ve kaya mezarlarıyla öne çıkan Xanthos, kalıntıların yanı sıra kentte yaşanan savaşlarla ilgili anlatılan hikayeleri ve hüzünlü geçmişiyle de misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

YENİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜNCE ÖLÜMÜ SEÇTİLER

Xanthos'un, "tarihin babası" olarak bilinen Herodot'un anlattığı üzere yaşanan kuşatmalarda yenileceklerini düşününce bağımsızlık ve özgürlükleri uğruna ölümü seçerek esaret altına girmeyi kabul etmeyenlerin şehri olduğu tarihi kaynaklarda yer alıyor.

"LİKYA UYGARLIĞI'NIN TAM ANLAMIYLA HİSSEDİLDİĞİ BİR KENT"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu, Xanthos'un hikayeleriyle ziyaretçilerini adeta tarih sahnesinde farklı bir yolculuğa çıkardığını söyledi.

TROIA SAVAŞINDA UNUTULMAYAN SÖZ BURADA EDİLDİ

Xanthoslu Likya Beyi Sarpedon'un Troia savaşında Anadolu birliği için can verdiğini belirten Kasapoğlu, Sarpedon'un Hektor'a "Ben ta uzaklardan geldim, anaforlu Xanthos'tan, uzak Likya'dan; karımı ve çocuğumu koydum orada, yoksulların göz dikeceği bir sürü mal mülk bıraktım. Savaşa sürüyorum Likyalıları yine de kendim de en öndeyim; işte bak!" şeklindeki unutulmaz söylemi bulunduğunu kaydetti.

KUŞATMA ALTINDA KALIYORLAR

Kasapoğlu, "Kent ayrıca esareti kabul etmeyenlerin şehri olarak da biliniyor. Xanthos halkı kuşatma altında kaldığı iki süreçte de son ana kadar savaşıp, yenileceklerini anlayınca geride kalan kadın ve çocukları toplu bir şekilde ölümü seçiyor." diye konuştu.

"ANITSAL YAPILAR, SAYGI GÖSTERİLEREK KORUNMUŞ"

Kasapoğlu, "Hem Roma İmparatorluk hem de Doğu Roma döneminde Likya beylikler dönemi anıtsal yapılarına saygı gösterilmiş ve korunmuş. Xanthos, Likya'nın erken döneminden en son evreye kadar bütün kültürel dokusunu içinde barındıran, gezdiğinizde o duyguyu size hissettirebilen bir yapıya sahip. Birçok Likya kentinde bunu göremezsiniz. Likya Uygarlığı'nın tam anlamıyla hissedildiği bir kent." ifadelerini kullandı.