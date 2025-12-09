Bilgi yarışmasında ülkenin gündemine oturan soru: Valens Su Kemeri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sorulan bir tarihi yapı sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

10 bin TL değerindeki 4'üncü sorusunda yarışmacı, karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusunda oldukça zor anlar yaşadı.

JOKER KULLANARAK DOĞRU ŞIKKI SEÇTİ

Tac Mahal, Pisa Kulesi, Golden Gate Köprüsü ve Valens Su Kemeri şıkları arasında yarışmacı, joker hakkını da kullanarak doğru cevaba ulaştı.

Yarışmanın ardından Valens Su Kemeri'nin nerede olduğu merak konusu oldu.

VALENS SU KEMERİ NEREDE?

Valens Su Kemeri, diğer adıyla Bozdağan Kemeri, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Saraçhane bölgesinde bulunan kemer, İstanbul Üniversitesi ile Fatih Camii'nin yer aldığı iki tepe arasında yer alıyor.

Kemerin bugün ayakta kalan kısmı yaklaşık 921 metre uzunluğunda.

Günümüzde Atatürk Bulvarı'nın araç trafiği, tam olarak kemer ayaklarının altından geçiyor.

Bu nedenle yapı, hem antik hem modern İstanbul'un kesiştiği nadir örneklerden biri olarak kentin silüetinde varlığını korumaya devam ediyor.