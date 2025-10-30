Bursa'da 600 yıllık Tahtakale Yoğurt Han, geleneksel sanatların yeni merkezi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da 600 yıllık geçmişe sahip Tahtakale Yoğurt Han, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının üretim yaptığı bir sanat merkezine dönüştü. Hat, tezhip, çini, musiki ve ebru gibi geleneksel sanat dallarının icra edildiği handa, sanatçılar eserlerini 31 Ekim’de açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunacak.

15. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİH

Osmanlı döneminde 15. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen tarihi han, uzun yıllar boyunca ticaret merkezi, bedesten ve hastane olarak kullanıldı. Ülküm Eğitim Vakfı’nın girişimleriyle restore edilen yapı, artık geleneksel sanatların yaşatıldığı bir kültür durağı haline geldi.

"YENİ NESLİN TAHTAKALE'Yİ TANIMASINI İSTİYORUZ"

Ülküm Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, vakfın 2018 yılında kurulduğunu belirterek amaçlarının gençlerin eğitimine destek sağlamak ve Türk-İslam sanatlarını yaşatmak olduğunu söyledi.

Aydın, tarihi hanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla kiralandığını belirterek, “Buradaki 12 metrekarelik atölyeleri, çoğunluğu geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılara tahsis ettik. Bu sanatkarlarımız artık daha rahat koşullarda eser üretebiliyor.” dedi.

Aydın, 31 Ekim’de yapılacak etkinlikle ilgili olarak, “Sanatkarlarımızın ürettikleri eserlerin yer aldığı bir sergi düzenleyeceğiz. Ayrıca yeni atölyelerin açılışını da yapacağız. Hemşerilerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz. Böylece yeni neslin de Tahtakale’yi tanımasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

"BURSA, GELENEKSEL SANATLARDA YENİDEN CANLANIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hat Sanatçısı Mustafa Mesten, 32 yıldır hat sanatıyla uğraştığını belirterek geçen yıl atölyesini Yoğurt Han’a taşıdığını söyledi.

Mesten, “Bursa tarih boyunca sanatla yoğrulmuş bir şehir. Ancak geleneksel sanatların temsili konusunda İstanbul’un gerisinde kalmıştı. Bu hanın ‘sanatçılar hanı’ olarak canlanması, Bursa için büyük bir kazanç.” dedi.

Han içerisinde şu anda 10 dükkandan 5’inde geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılar bulunduğunu aktaran Mesten, 31 Ekim’de çini ve tezhip atölyelerinin de açılacağını, aynı gün sergi ve müzayede düzenleneceğini kaydetti.

31 EKİM'DE SERGİ VE MÜZAYEDE

Etkinlikte hattatlar Mustafa Mesten ve İlhan Ergin, çini sanatçısı Hanife Kaysadı, tezhip sanatçısı Meliha Kantarcı ve ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik eserlerini sergileyecek.

Ayrıca antikacı İsmet Baykala’nın koleksiyonundan seçilen eserler ve ürünler de müzayede ile satışa sunulacak.