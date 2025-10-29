Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği 'Uykucu' filmi, Cumhuriyet Bayramı'nda vizyonda

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı 'Uykucu', gala gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Poll Films imzalı filmin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

"BİRLİKTE VE BÜTÜNLEŞEREK ÇALIŞTIK"

Filmin oyuncuları, yönetmeni, senaristi ve yapımcısı, gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak, yapıma ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetmen Can Ulkay, sinemayı daha iyi bir duruma getirmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Birlikte ve bütünleşerek çalıştık. Her şeyden önce sinemayı tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için de çok az bir şey var. İyi senaryo, iyi bir hikaye, iyi oyuncular, iyi yönetmen ve iyi demeyeyim cesur bir yapımcı lazım bu yüzyılda. Yönetmenler olarak daha iyi çalışalım diye cesur yapımcılara ihtiyacımız var. Herkes çok emek vererek, inanarak ve çok da keyifle çalıştı." diye konuştu.

"İZLEYECEK VAKTİMİZ DAHİ OLMADI"

Başrol oyuncusu Elçin Sangu ise çok heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Sizlerle birlikte izleyeceğim. Yoğun bir tempoyla çalıştık ve gerçekten izleyecek vaktimiz dahi olmadı, kendi adıma. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah geçirmek istediğim duyguları, filmimize aktarabilmişizdir." dedi.

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Sangu, şu ifadeleri kullandı:

Dünya tatlısı bir arkadaşımızla tanışıp çalıştığım için çok mutluyum yıllar sonra. Bütün ustalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık. Çok mutluyum. Ferit arkadaşımla da burada tanıştım. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı. İnşallah da böyle devam eder.

"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Başrolü paylaşan Çağatay Ulusoy da uzun yıllar sonra yeniden sinema filminde oynamaya nasıl ikna edildiği yönündeki soru üzerine, metnin çok büyük önemi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

Metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve bütün altyapısı, tasarımı, samimiyeti, bende bıraktığı hissiyat olarak, gerçekten bir beyaz perde filmi olduğunu düşünüyordum en başından beri. Polat Bey'e de çok teşekkür ederiz, böyle bir kadroyu birleştirdiği için. Bu geceyi değerli insanlarla paylaştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi.

"FİZİKSEL AKSİYON DA VAR AMA BİRAZ DAHA DUYGUSAL"

Filmde aksiyon sahneleri olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, şu bilgileri verdi:

Fiziksel aksiyon da var tabii ki ama biraz daha duygusal, daha içten, ruhsal bir taraftan da bakan bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonla kalmıyor film. İzleyince anlayacaksınız zaten. İyi filmdi bizim için. Bizim için yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında setteydik ama hepimiz işi çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

"BİZ ZANAATKARIZ"

Ulusoy, oyunculuğun kutsal olup olmadığına yönelik oyuncular arasında süren tartışmalara ilişkin ise, "Oyunculuk... Biz zanaatkarız bence. Ben öyle düşünüyorum, Çağatay olarak. Kutsallık algısı olarak neyi kutsal gördüğünle ilgili bir durum. O kadar da kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum." görüşünü paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ HERKES RİSKİ GÖĞÜSLEYEREK, 'SİNEMAYA EVET' DEDİ"

Polat Yağcı ise filmin ortaya çıkış sürecinin, Kubilay Tat'tan gelen senaryo ile başladığını belirterek, şunları söyledi:

Sinema benim için yeni. Sinemanın yaşaması gerektiğini düşünenlerden biriyim ve sinemanın can çekiştiği bugünlerde, birçok oyuncu dijitale iş yaparken, burada gördüğünüz herkes riski göğüsleyerek, 'Sinemaya evet.' dedi. Bunun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sinema bugünlerde çok zor ama biz sinema perdesinde izlenebilecek çok güzel bir film yaptık.

"29 EKİM'DE SİNEMA BİLET FİYATINI SABİTLEDİK"

Polat Yağcı, oyuncu kadrosuyla ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

Gerçekten şampiyonlar ligi gibi bir kadro oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona giriyoruz. Ve şöyle bir şey yaptık; çarşamba günü Türkiye'nin her yerinde bilet fiyatını sabitledik.



Hangi sinemaya giderseniz gidin, her yerde bilet 120 TL olacak. Çarşamba günü herkesi sinemaya bekliyoruz. Film tadına bir film izleyecekler. Buradaki herkes sinemaya hizmet etmek için, sinemaya destek vermek için, sinema yaşasın diye burada.

GALASINA SİNEMASEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Gösterime senaristi Kubilay Tat ile oyuncu kadrosunda yer alan Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt ve Tamer Levent de katıldı.

Nevra ve Murat Serezli, Erdal Özyağcılar, Sedef Avcı ve Bensu Soral ile çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı galaya sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

"ONLARLA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN EŞSİZ BİR DUYGUYDU"

Filmde 'Afro' karakterini canlandıran Ferit Kaya ise "Müthiş bir kadro. Mükemmel geçen dört haftalık bir çekim süreci geçirdik. Öncesinde hazırlık sürecimiz de oldu. Gerek Çağatay, gerek Elçin, gerek diğer usta aktör abilerimiz olsun; onlarla çalışmak, bu dört haftayı geçirmek benim için eşsiz derecede güzel bir duyguydu. Ayrıca bu kadar güzel kadroyu bir araya getirdiği için de Polat Yağcı’ya hepinizin önünde teşekkür ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

"SENARYOYU OKUYUNCA, 'OYNAMAM LAZIM' DEDİM"

Barış Falay, "Konu sinema olunca, iyi ki diyoruz hep; iyi ki sanat olsun, iyi ki sinema olsun, hep güzellikler konuşalım. Yeterince zorluklar ve negatif yüklü bu dönemde biraz daha fazla sanat konuşmaya ihtiyacımız var. O yüzden koşarak geldim." derken; Tamer Levent, "Hakikaten çok iyi bir proje ortaya çıktı. İnsanın rolü düşünesi geliyor bazen, oynar mıyım oynamaz mıyım diye. Ama senaryoyu okuyunca 'oynamam lazım' dedim. Çünkü bir yandan da yaşadığımız bu kaotik ortamda sanki bunun nedenlerinin de düşünülebileceğini çağrıştıran bir senaryo gibi geldi bana." diye konuştu.

"ÇÜNKÜ SİNEMA HAYATTIR, SİNEMA YAŞATIR"

Cengiz Bozkurt, "Çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senarist ve Polat Yağcı bu kadar iyi ekibi bir araya getirince hayır demek zaten mümkün değildi. Polat'ın da sinemaya desteğine bilhassa teşekkür ediyorum. Çünkü sinema hayattır, sinema yaşatır." dedi.

"ÇOK KEYİFLİ, ÇOK GÜZEL BİR İŞ"

Hüseyin Avni Danyal, "Sinema filminde bir oyuncuyu oynatmak için iyi bir hikaye, iyi bir senaryo, iyi bir ekip, iyi bir yönetmen gerekir. Bence de böyle bir ekip kurulduğu için ve iyi bir senaryo sunulduğu için, oyuncu olarak sizi bir şeylerin kaşıdığı için oynamak durumundaydınız. Çok keyifli, çok güzel bir iş." diyerek duygularını iletti.

"OYUNCU ARKADAŞLARIM RUHLARINI ORTAYA KOYDULAR"

'Uykucu'nun senaryosunu kaleme alan Kubilay Tat ise "Çok iyi bir iş olduğu kanaatindeyim bu senaryonun. Filmin bütününü izlemedim, fragmanı gördüm ve işin ruhunun yakalandığını hissettim. Polat Yağcı’ya burada ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü bir sürü sıkıntıyı, zorluğu çözerek, birçok şeyle mücadele ederek filmi ortaya koyduk. Ruhlarını koydukları için bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İKİ YARALI RUHUN HİKAYESİ

Film, ölümcül bir oyunda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini anlatıyor.

Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye (Elçin Sangu)'nun birbirlerine duydukları tehlikeli yakınlaşmayla birlikte hem hayatta kalmaya hem de geçmişlerinin karanlığıyla yüzleşmeye çalıştıkları 'Uykucu', aksiyonla psikolojik gerilimi ustaca harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor.

İstanbul'u mekan edinen yapım, Beyoğlu’na içerden bir bakış da sunarak izleyiciye derinlikli bir İstanbul izleme imkanı veriyor.