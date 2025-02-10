Charlie Chaplin'in Amerikan askerini canlandırdığı Shoulder Arms filmine koruma

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Sessiz film döneminin önemli komedi oyuncularından biri olan sanatçı, beden dilinin ön planda olduğu, oyuncuların genellikle abartılı hareketlerle izleyiciyi güldürmeye çalıştığı hareket komedisinin (slapstick) başarılı temsilcilerindi. Chaplin, çalışmalarıyla sinema dünyasına yeni bir bakış açısı getirdi.

Sinema dünyasında Charlie Chaplin adıyla tanınan sanatçı, 16 Nisan 1889'da İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Babası Charles vokalist ve aktör, annesi Hannah ise sahne alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir aktris ve şarkıcıydı.

Ailesinin işi dolayısıyla sahnelerde büyüyen sanatçı, erken yaşta dans edip şarkı söylemeyi öğrendi. Chaplin 3 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Henüz 5 yaşındayken annesinin yanında küçük bir rol aldı.

Babasının erken ölümü ve annesinin de hastalanması nedeniyle Charlie ve kardeşi, genç yaşlarında çeşitli zorluklarla mücadele etti ve kendi başlarına kaldı.

YENİ FİLMİ ORTAYA ÇIKTI

Chaplin’in Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Amerikan askerini canlandırdığı, yaklaşık 40 dakikalık bu komedi, prömiyerini Ekim 1918’de yapmıştı. Her karede titiz bir restorasyon süreci yürütüldü. Bu sonucu müzenin film departmanının küratörü Dave Kehr, “Bu aslında kimsenin gösterime girdiği hâliyle izlemediği, bilinmeyen bir Chaplin filmi” sözleriyle özetledi.