Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Ersoy'un paylaştığı mesaj şöyle;
BAKANDAN TEŞEKKÜR
75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatrolarımız, geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. 2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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