Devlet Tiyatroları geçen yıl 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2024 yılını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Ersoy'un paylaştığı mesaj şöyle;

BAKANDAN TEŞEKKÜR