Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı

AA

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, Türkiye'nin ağır bir deprem sürecinden geçtiğini söyledi.

Bölgenin turizm lokomotiflerinin başında Göbeklitepe'nin geldiğini vurgulayan Çoban, hayatın yavaş yavaş normale dönmesi için her sektörün elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin depremi hasarsız atlatmayı başardığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da Göbeklitepe ziyarete açıldı. Önceki günlerde ve haftalarda kente gelen birçok ziyaretçi Göbeklitepe'ye gitmek istiyordu. Özellikle deprem nedeniyle bölgeye gelip yardımlarını dağıttıktan sonra Göbeklitepe'yi de görmek isteyen misafirlerimiz vardı ancak açık değildi. 3 Nisan itibarıyla Göbeklitepe'miz açıldı, hem Ramazan Bayramı hem de bundan sonraki günlere ilişkin Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var.