Hatay Arkeoloji Müzesi yenileniyor: İşte son durum

2023, Türkiye için tarihin en acı yıllarından biri olarak tarihe geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketi, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Onlarca can kaybı ve yıkılan şehirler arasında Hatay da büyük acılar yaşadı.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehirde tarihi yapılar ve müzeler de zarar gördü.

Tarihiyle geçmiş ışık tutan kentin binlerce yıllık eserlerini bünyesinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi de asrın felaketinde hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

MÜZE YAĞMALANDI YALANI

Hemen harekete geçen yetkililer, 'Hatay Arkeoloji Müzesi yağmalanıyor' dezenformasyonları arasında müze bünyesindeki 37 bin eseri, kentte bulunan depolarda koruma altına alındı.

Bir yandan eserler koruma altına alınırken bir yandan da Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Tarihe ışık tutan binlerce yıllık insanlık mirasına ev sahipliği yapan müzenin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde hızla ilerliyor.

MÜZENİN BAZI BÖLÜMLERİ YIL SONUNDA AÇILACAK

Bu kapsamda çalışmaların devam ettiği müzenin bazı bölümlerinin açılışı için geri sayım başladı.

Yetkililer, bazı bölümlerin 2026 yılı sonunda açılması için var gücüyle çalışıyor.

ESER SAYISI 40 BİNE ÇIKACAK

Deprem felaketinden önce 37 bin esere ev sahipliği yapan müzede, çalışmalar sonrası eser sayısının 40 bine çıkartılması da hedefleniyor.

Merkezi Antakya olmak üzere İskenderun, Daphne (Harbiye), Tell Atçana, Tell Tayinat, Samandağ (Seleukeia Pieria), Erzin (Epiphaneia), Dörtyol, Altınözü, Kırıkhan, Hassa ilçelerinde yapılan kazılardan çıkan tarihi eserler müzenin zengin koleksiyonlarını oluşturuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOZAİK MÜZESİ

Müze koleksiyonunun büyük çoğunluğunu, Roma dönemine ait mimari ve diğer küçük buluntular oluşturuyor.

Şuppiluliuma Heykeli, Arsuz Stelleri, Asur Ortastadı, Tyche Heykeli, Antakya Lahdi ve Çift Aslanlı Sütun Kaidesi müzede görülmesi gereken dünyaca ünlü eserler arasında yer alıyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi, aynı zamanda ‘Dünyanın En Büyük Mozaik Müzesi’ ünvanını elinde bulunduruyor.

Bu kapsamda müzede Terkedilmiş Ariadne Mozaiği, Yakto, Satyr ve Hermaphroditos Mozaği, Mevsimler Mozaiği, Venüsün Doğuşu Mozaiği, Artemis Mozaiği ve İskelet Mozaiği sergileniyor.