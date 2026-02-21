Hırka-i Şerif Ramazan’da ziyarete açıldı

İslam dünyasında mukaddes emanetler arasında kabul edilen ve Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye hediye edilen Hırka-i Şerif, ramazan ayı dolayısıyla Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı.

Ramazanın ilk cuma günü dolayısıyla camide düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi katıldı.

KUR'AN TİLAVETİ VE DUA İLE AÇILDI

Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu dua etti. Programın tamamlanmasının ardından vatandaşlar, kutsal emaneti görmek için sıraya girdi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, duygusal anlar yaşadı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinden gelen Ali Eryiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti,

“Duygularımı anlatmam mümkün değil. Çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin.” sözleriyle dile getirdi.

Sabah erken saatlerde yola çıktığını belirten Ömer Faruk Uçar da Hırka-i Şerif’i görmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

ZİYARET SAATLERİ

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

16 Mart’taki Kadir Gecesi’nde teravih namazının ardından ziyaretler saat 03.00’e kadar sürecek. Arife günü ise ikindi namazı sonrası okunacak duayla ziyaret dönemi sona erecek.

Yetkililer, engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçilerin sıra beklemeden, görevli refakatinde ve asansör kullanarak ziyarette bulunabileceğini bildirdi.