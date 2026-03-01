Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, Kutadgu Bilig’i okuyucularla buluşturuyor

Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan eserin, Türk dil tarihi açısından temel kaynaklardan biri olduğunu belirten Uysal, metnin yalnızca edebi değil; tarih, kültür ve sanat tarihi açısından da büyük değer taşıdığını ifade etti.

Eski Türkçenin özelliklerini koruyarak günümüze taşıyan eserin, İslami kavramlarla zenginleşmiş bir içerik sunduğunu vurgulayan Uysal, “Dil tarihimizde en temel, en başat eserlerden biri. Meslek, yaş ya da sosyal çevre fark etmeksizin herkes bu metinde kendine dair bir şey bulabilir.” dedi.

İKİ YILDA 1950 BEYİT OKUNDU

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Uysal, eseri ilk okuduğunda derinden etkilendiğini ve bu birikimi paylaşmak amacıyla programı başlattığını söyledi.

Belirli aralıklarla ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde her derste 100 ila 150 beyit okunduğunu aktaran Uysal, şu bilgileri paylaştı:

Kutadgu Bilig 6 bin 645 beyitten oluşuyor. Şu ana kadar 17 program gerçekleştirdik ve 1950 beyit okuduk. Orijinal metinden Karahanlı Türkçesiyle beyitler okuyarak bugünün diliyle bağlantı kuruyoruz. Yer yer tarihî ve kültürel açıklamalar da yapıyoruz.

KATILIMCILAR MEMNUN

Programa düzenli katılan Burhanettin Saygılı, etkinliği “zamanda yolculuk” olarak tanımladı. Ataların dilini ve düşünce dünyasını yeniden keşfetmenin kendisi için anlamlı olduğunu belirten Saygılı, köklü bir geçmişe sahip olmanın verdiği mutluluğu yaşadığını ifade etti.

Katılımcılardan Enes Şahinbaş ise eserin kişisel gelişim açısından da önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, kültürel birikimini artırmak isteyen herkesi programa davet etti.

HEDEF: DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Prof. Dr. Uysal, köklü bir mirası temsil eden bu metnin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi gerektiğini belirterek, “Bizi tarihimizle ve kültürümüzle buluşturan bu eserlerle temas etmek büyük bir kazanç. Kutadgu Bilig’in daha fazla insan tarafından tanınmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.