Kayseri'de tahrip edilen tarihi kilise için restore talebi

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi'nde yer alan 17. yüzyıldan kalma Surp Stepanos Kilisesi, definecilerin hedefi oldu.

Defineciler, kilisenin odalarına çukurlar açarken, duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazarak büyük zarar verdiler.

Mübadele döneminde mahallede yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle boş kalan ve definecilerin uğrak noktası haline gelen kilise, ciddi boyutta tahrip edildi.

TURİZME KAZANDIRILMASI BEKLENİYOR

Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, kilise hakkında bilgi vererek, "Önünde bulunduğumuz yapı, 17'nci yüzyılda inşa edilmiş olup, yöre taşlarından yapılmıştır. 1915 yılına kadar, bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar tarafından ibadethane olarak kullanılıyordu. Muhteşem bir çan kulesi vardı. Bu kule yıkılıp, kubbesi açılarak kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu.

"DEFİNECİLER KİLİSEYİ TAHRİP ETTİ"

Tarihi kilisenin restore edilmesi gerektiğini ifade eden Yağcı, "Korunması gereken tarihi bir değerimizdir. Yakın tarihe kadar şahıs tarafından kullanılıyordu. Vatandaşlar buradan göçtükten sonra defineciler tarafından tahrip edildi. İçine de bayağı bir zarar verildi. Son yıllarda yakınında bulunan komşular tarafından koruma altına alındı.

TARİHİ KİLİSEYE RESTORE TALEBİ

Buraya bir an önce devletimizin el atmasını ve yıkılmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Binanın korunması için restore edilmesini talep ediyoruz.

Kültür Bakanlığımızdan ve belediyelerimizden bu tür kültür miraslarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Gesi'nin tanıtımı için faydalı olacağını düşünüyoruz. Sprey boyalarla yazılar yazılmış. Bunların da silinmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.