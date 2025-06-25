Kilis'te depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak

Kilis'in önemli tarihi eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Ulu Cami'nin, onarım çalışmalarının ardından gelecek yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Memlükler döneminde 1300'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, caminin özgün kimliğinin korunarak yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı.

Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

GELECEK YIL İBADETE AÇILACAK

Özüne uygun restore edilen ve 2026 yılı içerisinde tamamlanacak caminin, cemaatle buluşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Kesik Minare, Kürtler ve Kör İmam camilerinin geçtiğimiz aylarda ibadete açıldığını söyledi.

DEPREMDE 22 TARİHİ ESER HASAR ALDI

Restorasyonda hem yapının tarihi dokusunu korumayı hem de yapıyı depreme karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Tunç, şunları söyledi:

Kilis'teki ağır hasar alan 22 eserin ihalesi depremden sonra hızlı bir şekilde yapıldı. Restorasyonu biten 3 camimiz geçtiğimiz aylarda ibadete açıldı. Bunların yanında bir de Salih Ağa Çeşmesi'nin restorasyonu bitti ve hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde Çalık Camisi'nin restorasyonu bitecek ve camimiz açılacak inşallah. Diğer eserimizin de restorasyonu devam ediyor.

"GELECEK NESİLLERE, DAHA GÜVENLİ ŞEKİLDE AKTARILACAK"

Ulu Cami'nin depremden ağır hasar alan eserler arasında olduğunu aktaran Tunç, şunları kaydetti: