Kilis'te yapılan Oylum Höyük kazılarında önemli belgeler bulundu

Yapılan kazılar tarih açısından büyük önem taşıyor...

Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığındaki ekip tarafından Oylum Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

DÖRT TABLET BULUNDU

Kazı çalışmalarında, iki Hititçe ve iki Akadca olmak üzere toplam dört tablet ile beş adet kilden konik mühür baskısı gün yüzüne çıkarıldı.

''GEÇ TUNÇ ÇAĞI TABAKALARINA ULAŞTIK''

Prof. Dr. Atilla Engin, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kilis Valiliği'nin desteğiyle yürütülen 2025 yılı kazılarında, M.Ö. 2. binyıl Geç Tunç Çağı tabakalarına ulaştık.

Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve değerli desteklerinden dolayı Kilis Valisi Tahir Şahin'e teşekkür ediyorum." dedi.

TARİH AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Engin, kazılarda bulunan çivi yazılı belgelerin, bölgenin tarihi açısından önem taşıdığını vurgulayarak ''Ekip üyemiz Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından incelenen tabletlerden Hititçe olanların edebi metinler, Akadca olanların ise ekonomik ve imar faaliyetleriyle ilgili belgeler olduğu tespit edildi.

Belgelerin bulunduğu yapı kalıntısının Hititli yöneticilere ait avlulu, anıtsal bir yapı olduğu anlaşıldı." dedi.

''DAHA FAZLA YAZILI BELGEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ''

Prof. Dr. Engin, "Önceki yıllarda da aynı bölgede bir Hitit tableti ile çok sayıda krali mühür baskısı ele geçirilmişti.

Bu yıl ortaya çıkarılan yeni keşifler, yapının bir yangın sonucu tahrip olduğunu ve Oylum Höyük'ün M.Ö. 14-13. yüzyıllarda Hitit hakimiyetinde önemli bir siyasi ve ekonomik yönetim merkezi olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki yıllarda bu yapının tümünü ortaya çıkarmayı ve daha fazla yazılı belgeye ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.