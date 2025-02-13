Leornardo da Vinci'nin çizdiği tüneller 500 yıl sonra bulundu

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Kodlarla yazılmış ve kafa karıştırıcı çizimlerle dolu olan Leonardo da Vinci’nin defterleri, birbirinden ilginç gizemlerle dolup taşıyor.

Ancak bilim insanları, büyük sanatçının en merak uyandıran çizimlerinden birinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.

500 YILLIK GİZLİ TÜNELLER KEŞFEDİLDİ

Da Vinci’nin yaklaşık 1495 yılında çizdiği gizemli tüneller, Milano’daki Sforza Kalesi’nin altında keşfedildi. Ntv'de Burak Kalkandelen'in haberine göre, ünlü ressamın gizmeli dünyasına ışık tutan tüneller uzmanları heyecanlandırdı.

Bu gizli geçitlerin neden 13. yüzyılda inşa edilen kalenin altına yapıldığı tam olarak bilinmiyor, ancak uzmanlar hala keşfedilecek daha fazla tünel olabileceğini düşünüyor.

Saklı tüneller ağı, Milano Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, kale yetkilileri ve mühendislik firması Codevintec Italiana tarafından keşfedildi.

KODLARLA YAZILMIŞ İLGİNÇ GİZEMLER

Kodlarla yazılmış ve kafa karıştırıcı çizimlerle dolu olan Leonardo da Vinci’nin defterleri, birbirinden ilginç gizemlerle dolup taşıyor.

Ancak bilim insanları, büyük sanatçının en merak uyandıran çizimlerinden birinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.

TARAMALAR ÇİZİMLERLE UYUMLU

Bu ekip, kalenin tamamını dijital olarak taramak ve kayıt altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, 500 yıldan uzun süredir gizli kalmış bölümleri de içeriyordu.

Lazer tarama, GPS ve yer altı radarlarıyla yapılan incelemeler sonucunda, araştırmacılar da Vinci’nin orijinal çizimlerine neredeyse birebir uyan tünelleri ortaya çıkardı.

Çalışmanın baş araştırmacısı ve Milano Politeknik Üniversitesi’nden Francesca Biolo, "Sforza Kalesi bugün geçmişe kıyasla çok daha küçük. Bu da demek oluyor ki şehrin altında keşfedilmemiş birçok kalıntı olabilir" dedi.

DA VİNCİ’NİN SAKLI ÇİZİMLERİ GERÇEK ÇIKTI

Sforza Kalesi’nin inşası 1358’de başladı, ancak kale o zamandan beri birçok kez yıkılıp yeniden inşa edildi. Günümüzde orijinal yapının yalnızca altıda biri ayakta kalmış durumda.

1400’lerde orijinal kale yıkıldıktan sonra, Milano Dükü Francesco Sforza kalenin harabeleri üzerine yeni bir yapı inşa edilmesini emretti.

Francesco’nun 1466’daki ölümünün ardından, oğlu Ludovico Sforza projeyi devraldı ve Leonardo da Vinci de dahil olmak üzere dönemin önde gelen sanatçılarını kalenin içini süslemeye davet etti.

"DAHA BİRÇOK GİZLİ KEŞİF OLABİLİR"

Da Vinci’nin eserleri hala kalenin Sala delle Asse yani Ahşap Levhalar Odası olarak bilinen bölümünde görülebiliyor. Ancak en önemli katkısı belki de kişisel defterinde saklıydı.

Milano Politeknik Üniversitesi yaptığı açıklamada, "Leonardo’nun çizimlerinde ölümsüzleştirilen bu geçit uzun süredir efsanelere ve spekülasyonlara konu olmuştu. Şimdi ise teknoloji sayesinde varlığı doğrulanmış görünüyor. Üstelik keşfedilmesi gereken daha birçok gizli geçit olabilir" ifadelerine yer verdi.

Araştırmacılar, farklı yöntemleri birleştirerek kalenin ikinci bir yeraltı katında odalar ve bilinen tünelin paralelinde uzanan ek bir geçit keşfetti.

GİZLİ GEÇİTLER KİŞİSEL AMAÇLARA DA HİZMET ETMİŞ OLABİLİR

Ancak tarihi kayıtlara göre, kalenin gizli geçitlerinden en az biri askeri amaçlardan ziyade daha kişisel bir nedenle inşa edilmiş olabilir.

Örneğin, tünellerden biri, kaleyi Sforza ailesi tarafından yaptırılan ve Ludovico Sforza’nın eşi Beatrice d’Este’nin gömüldüğü Santa Maria delle Grazie Bazilikası’na bağlıyor.

Bu geçidin, yas tutan ailenin sevdiklerini huzur ve güven içinde ziyaret edebilmesi için inşa edildiği düşünülüyor.Araştırmacılar, bu tünellerin da Vinci’nin 1495’te yaptığı çizimlerdekilerle büyük ihtimalle örtüştüğünü söylüyor.

Ancak bunların tasarımında da Vinci’nin doğrudan bir rol oynayıp oynamadığı belirsizliğini koruyor.