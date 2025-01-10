MESAM Başkanı Ergül: Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, izin almak zorunda

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Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." ifadelerine işaret eden Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır.

"NEFRETLE KINIYORUZ..."

Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum."

Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.