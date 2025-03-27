Safranbolu'da bayram yoğunluğu: Oteller doldu

DHA

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatil yerlerinde rezervasyon yoğunluğu başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow Ağı’na katılarak ‘Sakin Şehir’ unvanı da alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğrayacak.

5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 100’e ulaştı.

TATİLCİLERİN AKININA UĞRAYACAK

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar koruyan; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçeyi binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

"BAYRAMDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTALARDAN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Son yıllarda Safranbolu oldukça gözde bir destinasyon. Bayramda da en çok tercih edilen noktalardan biri olmayı başardık. Otellerdeki doluluğumuz yüzde 100’ü aştı. Bölgedeki diğer noktalara arkadaşlar yönlendiriyor grupları.

Dolu dolu bir bayram bizi bekliyor. Yürüyerek keşfedilen keyifli bir Safranbolu’da yoğun bir bayram geçirmeyi hedefliyoruz. Günübirlik gelenler için kayıplar var. Çünkü o kadar çok görülecek yerimiz var ki. Biz UNESCO Miras Listesi’nde kent ölçeğinde korunan tek şehiriz. Cittaslow’dayız. Bu iki etiketi alan tek şehiriz.

Muazzam bir doğamız var. Safranbolu’nun bir de bağlar bölgesi var. Kıranköy’de bir Rum Mahallesi var. Şu anda röportaj yaptığımız müthiş bakış noktası Hıdırlık Tepesi, Cinci Hamamı, Arasta Çarşısı saymakla bitmez. Geldiklerinde onları keyifli bir keşfin beklediği bir Safranbolu” diye konuştu.