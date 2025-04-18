AA & Ensonhaber

Küçük yaşlardan itibaren resme olan ilgisi giderek büyüyen 59 yaşındaki Sakin Sakarya, uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştıktan sonra 25 yıl önce sanat yolculuğuna yönelmeye karar verdi. Safranbolu’da kiraladığı tarihi bir konakta atölye kurarak sanatsal çalışmalarına yoğunlaşan Sakarya, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, resim yapmak için kalem ve boya yerine silgi kullanmaya başladı.

Sakarya, "Kum Saati" adını verdiği sergisinde, silgiyle oluşturduğu 16 eseri sanatseverlere sundu. Tarihi Çarşı Arasta Arkası Sokak’taki sergi, 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

ÖNCE KAHVEYLE, SONRA DA SİLGİYLE RESME BAŞLADI

Sakarya, çocukluğunda resim yapmaya başladığını belirterek, zamanla kendini geliştirmek için atölye kurduğunu söyledi. Yağlı boya ile başladığı sanatsal yolculuğunda farklılık arayışına girerek, önce kahveyle sonra da silgiyle resim yapmayı denedi. Silgi kullanarak ortaya çıkardığı eserler, onun sanatında yeni bir boyut açtı.

SİLGİYLE NASIL RESİM YAPIYOR

Sakarya, sergiye "Kum Saati" adını verirken zamanın hızla geçişine de göndermede bulunarak, "Yaşlandım ama üretmeye devam ediyorum." dedi. Silgiyle yaptığı çalışmalarda, önce kağıdı karaladığını, sonra ise tahta silme silgisiyle boyayı kağıdın üzerine yayarak deseni silgiyle şekillendirdiğini anlattı. Bu teknik, sanatçının çizim bilgisi ve kara kalem deneyimi gerektiren, sabır ve hassasiyet isteyen bir süreçti. Silgiyle, resmin her detayı yavaşça ve kontrollü şekilde ortaya çıkıyordu.

Silgiyle yaşlı portreleri yaparken, sergisini gençlere hitap eden bir dille oluşturduğunu belirten Sakarya, gençlere kendilerini geliştirme yönünde ilham vermek istediğini vurguladı.