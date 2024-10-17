Türkan Şoray'a KKTC'de fahri doktora ünvanı

AA

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Girne kentindeki yerleşkesinde, 2024-2025 akademik yılının başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, üniversite yetkilileri ve öğrencilerin yanı sıra Türkiye'den özel davetli olarak gelen Yeşilçam'ın Sultanı olarak bilinen sinema oyuncusu Türkan Şoray katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda GAÜ’nün 40’ıncı yılı nedeniyle hazırlanan video gösterimi yapıldı.

CÜPPE GİYDİRİLDİ

Törende daha sonra Türkan Şoray'a GAÜ Senatosu'nun aldığı karar uyarınca "fahri doktora ünvanı takdim edildi. Şoray'a ünvanın takdimi sırasında Balıkçı Kız adlı filmden esinlenerek hazırlanan kırmızı beyaz renkteki GAÜ cübbesi giydirildi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sanatçı Türkan Şoray'a üniversite adına anı plaketi takdim etti.

Türkan Şoray, fahri doktora ünvanını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisi için eğitimin özellikle de üniversitenin kutsal olduğunu vurgulayarak, KKTC'ye davet edilerek GAÜ tarafından onurlandırılmasının unutmayacağı anılar arasına girdiğini söyledi.

"KIBRIS BENİM SEVDAMDIR"

Hep Kıbrıs'a gelmek istediğini belirten Şoray, "50 senedir Kıbrıs benim sevdamdır. 50 yıl önce buraya geldiğinde, 'Kıbrıs’ta her şey güzel olsa' şeklinde içimden bir dilek geçirmiştim. Burası bağımsız olduğunda ise en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindim." diye konuştu.