Ünlü oyuncu Ramy Youssef, canlı yayında Filistinliler için dua etti Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayınlanan "Saturday Night Live (SNL)" programında Filistinlilerin "ızdırabının sona ermesi" temennisiyle dua etti.

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AA & Ensonhaber

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, NBC ulusal televizyonundaki "Saturday Night Live (SNL)" komedi programına konuk oldu.

Arkadaş grubunda "dua eden kişi" olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.

Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.

Oyuncu Youssef, "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap." şeklinde dua ettiğini söyledi.

Oscar gecesinde de

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde de şu mesajı vermişti: