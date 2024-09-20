Usta oyuncu Halil Ergün'ün Türkan Şoray isteği: Aynı filmde oynamak istiyorum Türk Sineması'nın usta ismi Halil Ergün kendisinin de oynadığı, vizyona giren Dedemin Gözyaşları filmi hakkında konuştu. Burada basına açıklamalar yapan Ergün; "Türkan Şoray ile aynı filmde oynamadım. Umarım bu dileğim gerçekleşir ve aynı filmde oynarız" dedi.

AA

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Halil Ergün'ün aldığı roller sinemaseverlerin hafızasında yerini koruyor. Bu hafta sonu vizyona giren ve kendisinin de rol aldığı Dedemin Gözyaşları filmi hakkında konuşan Ergün; Fatma Girik ile film çektiğini ama Türkan Şoray ile aynı projede hiç yer almadığını söyledi.

Halil Ergün'ün açıklamaları kısaca şöyle;

"FİLMİ HEYECAN VERİCİ BULUYORUM"

Her film aslında bir heyecan. Yönetmenle, senaristle ve oyuncu kadrosuyla yeni bir dünya kuruyorsunuz. Bundan heyecanlanmamak mümkün değil. Dedemin Gözyaşları da Türkiye için çok hassas bir konu. Evlat, torun meselesinin ele alındığı bir film. O yüzden bu filmi de heyecan verici buluyorum.

"SEVEREK OYNADIM"

Bir süre yorgundum, epey dizilerden sonra bir sinema projesine 'evet' dememiştim. Bu filmde yönetmen beni ikna etti. Severek oynadım."

Sinemada Fatma Girik ile Türkan Şoray'ı çok sevdiğini ve çok değer verdiğini vurgulayan sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"NE ZAMAN FİLMİMİZ OLACAK"

"Rahmetli Fatma Girik'le film çektik. Türkan Hanım'la hep konuştuğumuzda da söylüyorum 'Ne zaman filmimiz olacak?' diye. Doğrusu hiç denk gelmedi. O da tabii çok yorgun. Dilerim bir gün denk gelir de orta yaş aşkı filmi yaparız birlikte."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)