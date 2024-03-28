Vakanüvis yazdı: Cumhura hakaret partisi... Vakanüvis, geçmişe bir kez daha ışık tutarak CHP'de siyaset yapmış isimlerin milli ve dini değerlere yaptığı saygısızlıkları mercek altına aldı.

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CHP: “Cumhura hakaret partisi”

Vakanüvis

Seçimlere çok az bir zaman kala, özellikle kimi Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin cumhurun / milletin değerlerine yönelik hakaretamiz ifadeleri tepki çekmeye devam ediyor.

Hemen her seçim öncesi, ağızlarından çıkanı kulakları duymaz hale gelen bazı CHP’li isimler; en çok dinî, daha doğrusu İslamî değerler ile zaman zaman da millî duyguları rencide edici ya da ırkçı söylemleri fütursuzca sarf ediyorlar.

Türklüğe ve Osmanlı’ya hakaret CHP’de sıradan vaka

Sadece son birkaç haftaya sığdırılan CHP’li isimlerin hakaretlerinden birisi, geçtiğimiz günlerde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan gelmişti. Karalar, düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Arap kökenli olduğunu söylediği Cumhur İttifakı adayı Necip Topuz’u kastederek, “Arap olmasına rağmen bizim akrabamız ve yakınımız olamaz. Çünkü o taş medresede yetişti.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Karalar bu sözleri sarf ederken, 2019 seçimleri için CHP’li bir belediye tarafından yaptırılan eğilim anketinde ise kendisinden, “Zeydan Karalar Arap kökenli Alevî’dir, aday gösterilirse Sünni Türklerden oy alamayız.” şeklinde bahsedilmişti. CHP’li İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de birkaç gün önce Türk milletini hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı.

Akgün, “Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz.” şeklinde konuşmuştu.



“Padişahlar Avrupa seferlerini ‘karı’ için yaptı”

CHP saflarında çeyrek asır belediye başkanlığı yapıp, bu kez aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise birkaç hafta önce Osmanlı padişahları hakkında hakaret dolu sözler sarf etmişti.

Büyükerşen, “Övündüğümüz Osmanlı var ya, baktığınız zaman aileye, padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa’ya.” ifadelerini kullanmıştı.

İşgalcilerin gemisinin adını belediye iskelesine verdi

CHP’li İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de iki yıl önce İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular.” demişti.

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel ise Soyer’e sahip çıkarak, “Tunç Soyer, tarihî, güzel bir konuşma yaptı.” demişti.

Yine dönemin CHP yöneticilerinden Gürsel Tekin de “Yüz yıl önce bu ülkeyi yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler.” diyerek Soyer’e destek vermişti.

Soyer, bu sözlerinden bir yıl sonra ise belediye tarafından yaptırılan yüzer iskeleye, antik dönemde Anadolu’ya saldırılarıyla bilinen Yunan kralı Agamemnon’un ismini vermişti.

Soyer tepkiler üzerine, “Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum.” demişti.

Agamemnon aynı zamanda, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı çarpışan İngiliz gemilerinden birinin adıydı. Bu gemide ayrıca, Osmanlı’nın ölüm fermanı olarak nitelendirilen Mondros Ateşkes Anlaşması da imzalanmıştı.

“Kur’an kursları Orta Çağ zihniyeti”

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki bazı isimlerin milletin değerlerine, hassaten de İslamiyet’e yönelik hakaretleri ile CHP’nin bu hadsizliklere kurumsal olarak hemen her zaman tepkisiz kalması da bir vaka.

Hatta çoğu zaman parti genel merkezi, bu hadsizlikleri savunmakta. İster yakın, ister orta vade, isterse de eski zamanlarda olsun, CHP kökenli İslam’a yönelik hakaretler gündemden hiç eksilmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili olduğu dönemde 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarını eleştirerek, kurslardan, “Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelme” sözleriyle bahsetmişti.

Bir dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapan, TİP milletvekili Sera Kadıgil de sosyal medyadan, “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Eski CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, 2018 yılında katıldığı bir TV programında, “Ezan, Türkçe okunsun, ben anlayayım.” derken; uzun yıllar CHP Genel Sekreterliği görevinde bulunan Önder Sav ise 2011 yılında, Hacca gidebilmek için kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa, “Boş ver, Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez.” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Uşak’ta 2016 yılında yaptığı bir konuşmada, “Koca Osmanlı diyorlar. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyorlar.” diye konuşmuştu.

Yine; CHP’li isimlerden Onur Öymen’in “Atalarımız maymundan gelmiştir.”, Canan Arıtman’ın “Başörtüsünü Sümerler’de fahişeler takardı.”, Hüseyin Aygün’ün “Arap erkekleri 7. yüzyılda 9 yaşındaki kızları koynuna alıyordu.” şeklinde açıklamaları olmuştu.

Cumhuriyet Halk Partili çok sayıda isim, dinî değerlere yönelik muarız tutumlarını partinin ilk yıllarından itibaren sergilemişlerdi.

Yıllar içinde kimi CHP’lilerin din ve dindarlar ile milli değerlere yönelik ya da ırkçılık dolu tahammülfersa hakaretlerinden bazıları da şunlardı:

Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt: “Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır. Türklere hizmetçi olma, köle olma hakkı.”

“İslâm, 14 asırlık sakat bir inançtır. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz.”

Milletvekili Falih Rıfkı Atay: “İslâmiyet denince benim aklıma çorap kokusu gelir.”

Milletvekili Yusuf Akçura: “Hilkât, yaradılış kıssaları, mucize ve kerametler, hakiki vakalar gibi hikâye edilmektedir.”

Milletvekili Celal Nuri İleri: “İlk atalarımız ormanların içinde sürü halinde dolaşan maymunlardı.”

“Allah’ı da Sultan’la birlikte tahtından indirdik”

Milletvekili İsmail Habib Sevük: “Beş vakit namaz ‘Muhammed İslâmlığı’nda katiyen yoktur.”

Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın: “Miraç hikâyesi bir yalancılık ve ahmaklık şaheseridir. Denizin yarılması diye de bir şey yoktur. Şeytan bir hurafedir.”

Milletvekili Kılıçzade Hakkı: “Tesettür, toplumsal yaralarımızın üzerindeki iğrenç bir sargı bezidir. Hz. İsa’nın mutlaka bir döllenme sonucunda oluştuğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz.”

Başbakan Şükrü Saraçoğlu: “Din zehirdir. Türkiye’den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım.”

Başbakan Şemsettin Günaltay: “Ayetler bizi alakadar etmez.”

Milletvekili Refik Ahmet Sevengil: “Allah’ı da Sultan’la birlikte tahtından indirdik.”

Milletvekili Mehmet Şeref Aykut: “İslam dini çökmüştür.”