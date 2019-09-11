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Kurz'un Avusturyalılara seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

Eski Başbakan Sebastian Kurz, yakalaşan erken genel seçimler öncesinde vaatleri arasında öğretmen ve öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının da bulunduğunu söyledi.

AA | 11.09.2019 - 07:34..
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Ülkede 29 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi ÖVP'nin (Avusturya Halk Partisi) vaatlerini açıklayan Kurz, başta Müslümanlar olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik sert ve kısıtlayıcı uygulamaların iktidara geldiklerinde süreceğini belirtti.

Kurz, ülkeye gelen çok sayıda göçmenin köklü değişikliklere yol açtığını, bu nedenle "Avusturya kimliğinin" muhafaza edilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

Kurz'un Avusturyalılara seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

"HAÇ KALACAK, BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANACAK"

Avusturya kültür ve geleneklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Kurz, okullarda bulunan haç sembolünün varlığını sürdüreceğini kaydetti. Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde yürürlüğe giren ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının kapsamının ortaokul öğrencilerini kapsayacak şekilde 14 yaşına kadar genişletileceğini ve öğretmenlerin başörtüsü takmasının da yasaklanacağını söyledi.

Kurz'un Avusturyalılara seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere göçmen ve mültecilere yönelik kısıtlanan sosyal yardım düzenlemesinin süreceğini ifade eden Kurz, çocukları ülke dışında bulunan yabancı çalışanlara verilen "çocuk yardımlarının" daha sıkı denetleneceğini dile getirdi. Kurz, okullarda özellikle göçmen çocuklara yönelik "vatandaşlık bilgisi" adı altında bir dersin müfredata alınacağını belirterek, derste, hukuk sisteminin işleyişi, demokrasi ve Avusturya değerlerinin aktarılacağını söyledi.

Kurz'un Avusturyalılara seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

"SİYASAL İSLAM'LA MÜCADELE"

Neonazi Kimlikçiler hareketi gibi radikal oluşumların yasaklanacağına vurgu yapan Kurz, siyasal İslam'la mücadele için yeni bir merkezin kurulacağı bilgisini paylaştı. Kurz, oy kullanma yaşının 16 olduğu ülkede evlenme yaşını 18'e yükselteceğinin altını çizerek, kuzenler arasında evliliğin yasaklanacağını belirtti.

Kurz'un Avusturyalılara seçim vaadi: Başörtüsü yasağı

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