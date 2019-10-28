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Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu

Hükümetin yeni uygulamaya koymayı planladığı vergi politikalarını protesto etmek isteyen on binlerce Lübnanlı, 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

İHA | 28.10.2019 - 10:53..
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Lübnan'da hükümetin vergi politikaları, 12 gün önce protesto edilmeye başlandı.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTU

Bu eylemler kapsamında dün, 170 kilometrelik insan zinciri oluştu.

Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu

BİNLERCE KİŞİDEN BİRLİK MESAJI

Ülkenin kuzeyinden güneyine kadar oluşturulan insan zincirinde on binlerce kişi, birlik mesajı verdi.

Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Eyleme katılan göstericiler, Lübnan bayrağını açarak hükümet aleyhine sloganları attı. Lübnan'da halk, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor.

Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu

İSTİFASINI İSTİYORLAR

Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

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