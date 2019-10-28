Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu

Lübnan'da hükümetin vergi politikaları, 12 gün önce protesto edilmeye başlandı.
İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTU
Bu eylemler kapsamında dün, 170 kilometrelik insan zinciri oluştu.
BİNLERCE KİŞİDEN BİRLİK MESAJI
Ülkenin kuzeyinden güneyine kadar oluşturulan insan zincirinde on binlerce kişi, birlik mesajı verdi.
GÖSTERİLER SÜRÜYOR
Eyleme katılan göstericiler, Lübnan bayrağını açarak hükümet aleyhine sloganları attı. Lübnan'da halk, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor.
İSTİFASINI İSTİYORLAR
Protestocular, yolsuzluğa batmakla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.