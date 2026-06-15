Macron: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici

Fransa, ABD ile İran arasında varılan çerçeve mutabakatı olumlu karşıladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, diplomatik sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek anlaşmanın bölgesel tansiyonu düşürme potansiyeline dikkat çekti.

MACRON’DAN DİPLOMASİ VURGUSU

Macron açıklamasında, ABD-İran mutabakatının birçok uluslararası aktörün ortak çabalarıyla mümkün hale geldiğini belirtti. Anlaşmanın sadece imzalanmasının değil, aynı zamanda tam ve hızlı şekilde uygulanmasının kritik olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, mutabakatın Orta Doğu’da yeni bir diplomatik sürecin kapısını aralayabileceğini belirterek, kalıcı çözüm için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Macron, açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden ve koşulsuz şekilde açılmasının anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

İngiltere ile oluşturulan uluslararası deniz görev gücünün bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu belirten Macron, deniz ticaretinin herhangi bir geçiş ücreti ya da kısıtlama olmadan yeniden başlamasının dünya ekonomisi için zorunlu olduğunu ifade etti.

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“KÜRESEL EKONOMİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Macron, Hürmüz Boğazı’nın yeniden aktif hale gelmesinin yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik dengeler açısından da kritik olduğuna dikkat çekti.

“Deniz trafiğinin serbest ve kesintisiz şekilde yeniden sağlanması, bölgesel istikrar ve dünya ekonomisi için vazgeçilmezdir.” değerlendirmesinde bulundu.

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NÜKLEER PROGRAM VE BÖLGESEL GÜVENLİK ENDİŞESİ

Fransa Cumhurbaşkanı, mutabakatın aynı zamanda İran’ın nükleer ve balistik programlarına ilişkin kaygıları gidermesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki istikrarsızlık riskine karşı kapsamlı bir müzakere sürecinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Macron, bu sürecin doğru yönetilmesi halinde “sağlam ve kalıcı bir barışın” mümkün olabileceğini dile getirdi.

LÜBNAN VE BÖLGESEL İSTİKRAR MESAJI

Açıklamasında Lübnan’a da değinen Macron, ülkenin egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Fransa’nın bu konuda uluslararası ortaklarıyla birlikte destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Devletin, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek meşru yapı olduğunu savunan Macron, bölgede kalıcı istikrar için güçlü ve sürdürülebilir bir ateşkesin zorunlu olduğunu ifade etti.

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PARİS’TEN DİPLOMATİK DESTEK SÜRECEK

Fransa’nın, ABD-İran mutabakatının uygulanması ve Orta Doğu’da istikrarın sağlanması için uluslararası girişimlere katkı sunmayı sürdüreceği bildirildi. Macron, Avrupa’nın da bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğine işaret etti.