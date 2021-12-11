Adile Naşit ne zaman, neden öldü? Yeşilçam efsanesi ölüm yıl dönümünde anılıyor

Adile Naşit ne zaman, neden öldü? Yeşilçam efsanesi ölüm yıl dönümünde anılıyor

Münir Özkul ve Kemal Sunal gibi isimlerle rol alan Adile Naşit, ölüm yılında unutulmadı. Sevgi ve saygıyla anılan Naşit'in ölüm nedeni ve mezarına dair detaylar gündeme geldi.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden birisi olan Adile Naşit, Kemal Sunal ve Münir Özkul gibi birçok efsane isim ile aynı sahneyi paylaştı.

Yer aldığı tüm filmleri izlenme rekorları kırdı ancak Naşit, Hababam Sınıfı serileri ile adını tüm kitlelere duyurdu.

Eğlenceli halleri ve herkesin içini ısıtan gülüşü ile beğeni toplayan Naşit, ölüm yılında unutulmadı.

Ölüm yılında sevenleri tarafından sevgi ve saygıyla anılan Adile Naşit'in hayatına dair detaylar gündeme geldi.

Adile Naşit'i çok fazla tanımayan genç hayranları, onun neden öldüğünü ve mezarının nerede olduğunu merak ediyor.

Peki, Adile Naşit ne zaman, neden öldü? İşte yanıtı...

ADİLE NAŞİT NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Adile Naşit, 11 Aralık 1987 yılında doğduğu şehir olan İstanbul'da 57 yaşındayken bağırsak kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze töreni 13 Aralık 1987 tarihinde Şişli Camii'nde düzenlendi.

Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner ile birlikte yatmaktadır.