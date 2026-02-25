Esra Dermancıoğlu alışverişte! Gözlük denemelerini paylaştı

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Siyah Kalp dizisinde rol almıştı.

Şu sıralar özel hayatıyla da dikkat çeken Dermancıoğlu, sosyal medyadan gündelik hayatına dair paylaşımlar da yapıyor.

GÖZLÜK DENEMELERİ

Yaza hazırlık yapan ünlü isim, gözlük alışverişine çıktı. Alışverişinde denediği gözlükle pozlar veren ve bu fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü ismin, garip halleri dikkat çekti.

Paylaşımına 'Sizce hangisi?' notunu iliştiren ünlü ismin pozlarına takipçileri yorum yağdırdı.