Angelina Jolie'yi örnek aldı! Kara Tointon, iki memesini de aldırdı

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12 yıl önce ünlü yıldız Angelina Jolie, meme kanserine yakalanma riski olduğunu öğrenince bıçak altına yattığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, yumurtalıklarını ve rahmini aldırmıştı.

Bunun nedeni de anlattığına göre kendisinin de annesinin hayatını daha 56 yaşında elinden alan meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olmasıydı.

"ÇOCUKLARINA SÖZÜ VARDI"

O dönemde Jolie, "Çocuklarıma bir söz vermiştim" diyerek onları küçük yaşta annesiz bırakmak istemediğini ifade etmişti. Çünkü kendisi her ne kadar yetişkin de olsa anne kaybetmenin acısını bir türlü kabullenememişti.

Rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan 41 yaşındaki İngiliz oyuncu Kara Tointon, yaşadıklarını Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Tointon'ı hastalık konusunda kendi riskini araştırmaya yönelten de annesini 2019 yılında yumurtalık kanserinden kaybetmesi oldu.

TEST YAPTIRDI

Nişanlısı Marius Jensen ile birlikte iki küçük çocuk sahibi olan Tointon, yaptırdığı testlerin sonucunda BRCA1 geni taşıdığını öğrendi.

Kara Tointon, "Belki de BRCA 1 ve BRCA 2 gen isimlerini duymuşsunuzdur. Bunlar sizin hem meme hem de yumurtalık kanseri konusunda büyük risk altında olduğunuzu gösterir. 2018 yılında annem yumurtalık kanseri tedavisi gördü... Ben de bir test yaptırmak istedim." diye bu yola nasıl çıktığını anlattı.