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    Arda Türkmen: Melodi hamile değil, olsaydı sevinecektik

    Kısa bir süre önce Arda Türkmen'le evlenen Melodi Elbirliler'in hamile olduğu iddia edildi. O iddialara ilişkin açıklama yapan Arda Türkmen, Olsaydı sevinecektik ama yalan" dedi ve son noktayı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 15:31
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    Arda Türkmen: Melodi hamile değil, olsaydı sevinecektik

    Ünlü şeflerden Arda Türkmen kısa bir süre önce sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturdu.

    Uzun bir süre aşk yaşayan ikili, magazin basınından uzak olmayı tercih etmişti.

    Sosyal medya hesaplarından aşklarına dair çok fazla paylaşım yapmayan çift, görkemli bir düğünle evlendi.

    Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan ve arkadaşları ile çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınlayan Melodi Elbirliler'in ise hamile olduğu iddia edildi.

    ARDA TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

    Arda Türkmen hamilelik iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı ve "Olsaydı sevinecektik ama yalan.

    Nereden çıkıyor böyle şeyler bilmiyorum. Belki yazan iyi niyetli düşünüyor" ifadelerini kullandı. Melodi Elbirliler'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

    Arda Türkmen: Melodi hamile değil, olsaydı sevinecektik #1

    Arda Türkmen: Melodi hamile değil, olsaydı sevinecektik #2

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