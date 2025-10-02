Ata Demirer aşka geldi! Romantik kareler paylaştı

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü komedyen Ata Demirer, yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

30 KİLO VERDİ

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer, şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ünlü komedyen, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Demirer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile romantik karelerini peş peşe yayınladı. Ünlü ismin mutluluk pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.