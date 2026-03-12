Seda Sayan'ın yüzü yine değişti! Son görüntüsü herkesi şaşırttı

Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan isimlerden Seda Sayan, güzellik için yapılan son teknolojilerin hepsini denemeye devam ediyor.

Yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken 62 yaşındaki Seda Sayan, sosyal medyadan yeni bir kare yayınladı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Son olarak paylaşılan yeni fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimisi filtre uygulandığını kimisi de yeniden estetik yaptırdığını iddia etti. Sayan'a 'Ajda Pekkan oldun', 'Yine mi operasyon?' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü isim, özellikle yüz germe operasyonları, cilt uygulamaları ve farklı estetik dokunuşlarıyla sık sık gündeme geliyor.