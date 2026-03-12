Candan Erçetin'in 30 yıllık sevgilisi Hakan Karahan'dan samimi açıklamalar: 30 yıldır birlikteyiz

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin'in 30 yıllık sevgilisi oyuncu Hakan Karahan, Aslı Şafak'ın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu.

CANDAN İÇİN ÇİFTLİK KURSU

Hem özel hayatına hem de oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalar yapan Karahan, 30 yıllık sevgilisi Candan Erçetin’in doğup büyüdüğü topraklara yakın yaşamak istediği için Lüleburgaz'da bir çiftlik kurduğunu anlattı.

"CANDAN RAHATSIZ EDİLMESİN"

Sevgilisine çok düşkün ve hayran olduğunu ifade eden Karahan, "Candan; tabiata, yemeğe, ekmeye ve biçmeye düşkündür. Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Candan’ı kimse rahatsız etmesin, kafasını dinleyebilsin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım." dedi.

"HAYRANIM"

30 yıllık birlikteliklerinin temelinde hayranlık olduğunu belirten Karahan, ilişkilerinin yıllar içinde nasıl değiştiğini şöyle anlattı: "Candan ile 30 yılı devirdik. Her şeyden önemlisinin hayranlık olduğunu söyleyebilirim. Gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşkı gençlere bıraktık. Aşk artık sevgiye dönüşüyor, sonra hem dostluğa hem de yoldaşlığa dönüşüyor. 30 yılın kökünde benim tarafımdan büyük bir hayranlık var."

"SEN ADAM OLMAZSIN"

Aynı zamanda yazar olan Karahan, kendi ailesiyle ilgili de konuştu:

"Bizim zamanımızda ailenin beğendiği ve tasvip ettiği bir ailenin kızıyla sizi tanıştırırlardı. 35 yaşında boşanarak özgürleştim. Rahmetli babam hiçbir kitabımı okumayarak, hiçbir filmimi ya da dizimi seyretmeyerek vefat etti. Baba vefatı özgürleştiriyor. Babamın babası olsaydım onu evlatlıktan reddederdim. Babamı sevmiyordum. Daha doğrusu sevmiyor demeyeyim, tanımıyordum. Babamdan en çok duyduğum söz ‘Sen adam olmazsın’ oldu."

"BİR KİŞİYLE DAHA TANIŞAMAM"

66 yaşındaki oyuncu, dizi setlerindeki tavrıyla ilgili bir itirafta da bulunarak, "Yeni bir insanla tanışmaya takatim yok. Dizi setlerinde, kimse benimle konuşmasın diye karavanda oturup kitap okuyorum. Daha önceki setlerden tanıdıklarımla konuşuyorum." dedi.