Sibel Can Paris’te! Kareleri beğeni topladı

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden şarkıcı Sibel Can, dikkat çeken pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Paris'e giden ünlü şarkıcı, özenle hazırlanıp kameralara poz verdi.

HEM ŞIK HEM ZARİF

Bir kez daha şıklığı ve zarifliğiyle adından söz ettiren Can, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

HEPSİ GÜZEL

Ünlü şarkıcının Paris pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

55 yaşındaki şarkıcıya takipçiler, 'Hep güzel', 'Fotoğrafların hepsi iyi' gibi yorumlarda bulundu.

BABAANNE

Oğlu Engincan geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. Babaanne olan Sibel Can'ın bir kız torunu bulunuyor.