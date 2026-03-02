Son görüntüleri eleştirilen Benny Blanco’dan yanıt: Ayaklarım harika!

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2023 yılında Benny Blanco ile ilişkiye başlamış ve ünlü çift 2025 yılının Eylül ayında evlenmişti.

Bu defa sürekli magazin gündeminde yer alan Selena Gomez değil eşi Blanco konuşuldu.

Blanco, arkadaşlarıyla çekilen bir video yayınında tavırlarıyla magazinde yer aldı ve tepki topladı. Blanco'nun kirli ayakları ve gaz çıkarması gibi detaylar videoda yer alırken sosyal medyada bu tavırlar tepki topladı.

BOŞANMA BASKILARI

Gomez'in hayranları, ünlü çiftin boşanması yönünde sosyal medya üzerinden baskılar yaptı. Benny Blanco, geçtiğimiz gün 'Jimmy Kimmel Live' adlı TV programına katılarak konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"AYAKLARIM HARİKA"

Blanco, "Çekimlere başladığımız ilk gündü, bu yüzden ekip sürekli girip çıkıyordu. Yerler o gün kirliydi. Yerlerin nasıl kirlendiğini biliyorsunuz" dedi. Kimmel'in ayaklarını ekranda göstermesi üzerine de ayrıca, "Şu temiz ayağa bakın. Şuna bakın. Şaka mı yapıyorsunuz? Ayaklarım harika!" ifadelerini kullandı.