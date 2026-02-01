Barış Murat Yağcı, Survivor'dan diskalifiye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimleri yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün kamuoyunun yakından tanıdığı 26 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler tarafından sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimler gözaltına alındı.

BARIŞ VE NİSA HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Aynı operasyonda adı geçen ama yurt dışında olduğu tespit edilen, aralarında Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Şampiyonu Nisa Bölükbaşı gibi isimlerinde olduğu 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin işlemleri devam ederken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Survivor 2026'ya katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne giden oyuncu Barış Murat Yağcı'nın, yarışmadan diskalifiye edildiği öğrenildi.

TOPLAM 11 İSİM GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise şöyle:

- Hasan Can Kaya

- Yusuf Aktaş

- Emirhan Çakal

- Mazlum Aktürk

- Mert Eren Bülbül

- Sıla Dündar

- Döndü Şahin

- Burak Güngör

- Ahmet Can Dündar

- Berkcan Güven

-Fırat Yayla