İbrahim Tatlıses küs olduğu çocuklarına öfke kustu:

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla ilgili sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Gel Konuşalım yayınına bağlanan Tatlıses Melek Zübeyde hakkındaki iddiaları yalanlandı.

"MELEK KIZIM"

İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. Tatlıses, İzmir’deki evi yandığında 3 ay Akkaş’ın evinde kaldığını söyledi: “Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı" dedi.

Ahmet ve Dilan'a öfke kusan şarkıcı “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.

"3 ÇOCUĞUM VAR"

Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" ifadeleriyle şoke etti.

Öte yandan “Otelime çöktüler” diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisinden habersiz Manisa’daki evlerini de sattığını iddia etti.