Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'nun gaz çıkarma videosu gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco'dan şaşırtan bir görüntü geldi.

GAZ ÇIKARDI

Blanco, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında gaz çıkardı. Ünlü ismin, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekti.

Blanco'nun bu halleri Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırmıştı.

KOCASINA DESTEK VERDİ

elena Gomez, eşi Benny Blanco'ya gelen tepkilerden bir gün sonra, onun için dokunaklı bir övgü mesajı paylaştı. Ünlü şarkıcı, kendisi ve Benny'nin defalarca öpüştüğü bir selfie videosuna "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum" ifadelerini not düştü.