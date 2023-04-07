Boşanmanın eşiğinden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç terapiye başladı 2022'de evlenen çift, yaşadığı büyük kriz sonrasında ilişkilerini kurtarabilmek adına çift terapisi almaya başladı.

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Güzel oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2022 Ağustos’ta dünya evine girdi.

Görkemli düğünleri ile ilişkilerini taçlandıran çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi.

İddiaya göre ikilinin arasında kıskançlık krizi yaşandı.

Şiddetli tartışma sonrasında Demet Özdemir, Levent’teki villalarını terk edip, Zekeriyaköy’deki bekar evine gitti.

Bir hafta sonra yeniden evine dönen oyuncu, konuşulanlara göre kırgınlıklarını aşamadı.

İlişkilerini onarmaya çalışan çift, bir başka yola başvurdu.

Çift terapisine başladılar

İddiaya göre, Özdemir ve Koç, eski mutlu günlerine dönmek için profesyonel yardım almaya karar verdi.

İddiaya göre ünlü çift, bir süredir Suadiye'de bulunan bir merkezde çift terapisi görüyor. Yine iddiaya göre terapi alma fikri ise Özdemir'den geldi.