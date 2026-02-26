Furkan Andıç sevgilisi Aybüke Pusat'a aşkını ilan etti: İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim

Oyuncu Furkan Andıç ile meslektaşı sevgilisi Aybüke Pusat'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olmuştu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü çiftten yakışıklı oyuncu Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"ÇİLLİ SEVGİLİM"

Andıç, birlikte oldukları aşk dolu kareleri; ''İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim. İyi ki varsın! Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yaş olsun.'' notuyla Instagram'dan paylaştı.