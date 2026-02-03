Demet Özdemir'den yeni pozlar! Kaşlarına yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çağatay Ulusoy'la başrollerini paylaştığı reyting rekortmeni dizi Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

KAPAK OLDU

Sosyal medyada aktif olan ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demet Özdemir, Based Istanbul dergisinin kapak kızı oldu. Son fotoğraf çekiminden paylaştığı 'kaşsız' pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

"NO EYEBROW"

Ünlü isimlerin birkaç zamandır moda haline getirdiği 'no eyebrow' akımına Demet Özdemir de dahil oldu.

Daha önce bu akıma Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel de katılmıştı.