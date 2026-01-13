Demet Özdemir'in Budapeşte günleri: Bebiş sevdim

- Demet Özdemir, Budapeşte'de tatil yaptı ve Instagram'da fotoğraflarını paylaştı.
- Ünlü oyuncu, İstanbul'a döndüğünde Budapeşte'deki arkadaşlarını ve bebeklerini ziyaret ettiğini açıkladı.
- Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Reyting rekorları kıran “Eşref Rüya”nın başrolü Demet Özdemir, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitmişti.
Tatile gittiği öğrenilen güzel oyuncu, Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
"BEBİŞ SEVİYORUM"
Kareleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yakalandı. Budapeşte'den dönen güzel oyuncu ayaküstü açıklama yaptı:
“Budapeşte’de arkadaşlarım var. Minik bebişlerini sevmeye gidip geliyorum.”