Demi Moore titriyor! Zayıflığı gündem oldu

Oscar adayı usta oyuncu Demi Moore, 2026 Actor Awards gecesine katıldığında şıklığı kadar fit görüntüsüyle de gündem oldu.

Ünlü yıldızın kırmızı halıdaki son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Geceye dünyaca ünlü moda evi Schiaparelli imzalı straplez siyah bir elbiseyle katılan Moore, timsah desenli kumaşı ve gösterişli beyaz tüy detaylı kuyruğuyla adeta büyüledi.

TİTREDİ

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı elbisesi değil, dikkat çeken derecede ince fiziği oldu. Demi Moore'un zayıflığı ve poz verirken titremesi gözlerden kaçmadı.