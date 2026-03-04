Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iftar yemeğine Sakal-ı Şerif'i getirdi

Önce 'Bugün Ne Giysem' yarışmasıyla, ardından dünyaevine girdiği gösterişli düğünüyle gündem olan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir kez daha tartışma konusu oldu.

Aleyna Dalveren, İstanbul'daki evinde aile iftarı düzenledi.

İFTAR'A SAKAL-I ŞERİF GETİRİLDİ

Dalveren, iftar davetine Hz. Muhammed’e (s.a.v) atfedilen Sakal-ı Şerif'i 'bir günlük hediye' olarak getirdi.

"Evimde böyle bir an yaşayacağım, aklımın ucuna bile gelmezdi." notuyla o anları paylaşan Dalveren, sosyal medyada tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Sosyal medyada hızla yayılan o anlarda, Sakal-ı Şerif yakından gösterildiği, misafirlerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı olayı 'saygısızlık', 'dini değerlerin istismarı' ve 'kutsal emanetin ev ortamında bu şekilde dolaştırılması' olarak değerlendirdi.