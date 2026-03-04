İrem Helvacıoğlu kızı Sora'yı paylaşmaya doymuyor: "Elbise ve oyuncak benim"

2024 yılında Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, kısa süre sonra anne olacağı müjdesini vermişti. Oyuncu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Sık sık boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü isim, yine minik kızını yayınlayıp, duygularını şöyle dile getirdi:

"İlk fotoğraf benim için çok değerli; üzerindeki elbise ve yanındaki oyuncaklar bir zamanlar benimdi. Hayatımın en anlamlı şubat ayını geçirdim. Her anına 'iyi ki'… Zamanın acımasızca hızlı aktığını biliyordum ama sen gelince bunu daha iyi anladım.

"SAYENDE ÖĞRENDİM"

En son çocukken bu kadar dolu dolu zaman geçirdiğimi hatırlıyorum. Anların bazen yavaşlatılabildiğini; kalbimin bu kadar sıcak, güneşin bu kadar parlak ve kuşların renklerinin bu kadar canlı olduğunu en son çocukken görmüş ve hissetmiştim. Ben sana bir şeyler öğretmeye niyetlendiğimde, asıl öğretenin sen olduğunu anladım. Sevginin ve değerin önce insanın kendisinde olması gerekiyormuş; teşekkür ederim, sayende öğrendim.

"İYİ Kİ GELDİN"

Şimdi tüm bunları sana göstermek için hazırım. Merak etme meleğim, annen hep yanında: Korktuğunda önünde, istediğinde yanında, göremediğinde arkanda, hissettiğinde ise kalbinde… Sen ne zaman istersen orada ama her daim yanında olacağım. Annen seni çok seviyor. Beni seçtiğin için teşekkürler, iyi ki geldin."