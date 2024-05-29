Deniz Akkaya'dan yeni açıklamalar: Teyzem kızımı boğmaya çalıştı Dün sosyal medya üzerinden açıklama yapan ve kızının kendisini dövdüğünü söyleyen Deniz Akkaya, bugün yaptığı açıklamalarda ise aile büyüklerinin kızına şiddet uyguladığını söyledi.

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ensonhaber.com

Deniz Akkaya, dün sosyal medya hesabı üzerinden kızının kendisini dövdüğüne yönelik açıklamalar yaptı.

Akkaya açıklamasında, kızı Ayşe'nin kendisini dövdüğünü ve balkona kilitlediğini söyledi.

Akkaya, yaşananlardan sonra kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na kendi isteğiyle verdiğini ve burnunun sürtmesini istediğini de belirtti.

Akkaya, "Gece 1 saat 45 dakika savaş verdim. Salak salak yorumlar yazmayın. Devlet el koymadı. Dedesine de verilebilirdi ama ben kızımı burnu sürtsün diye kendi rızamla Çocuk Esirgeme'ye gönderdim." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, bugün ise sosyal medya üzerinden peş peşe yayınladığı videolarda, aile büyüklerinin kızına uyguladığı şiddetten bahsetti.

Akkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarda şu ifadelere yer verdi;

"Hikayeyi kızım yarattı, ben mağdurum"

Arkası yarın gibi oldu. İyi oldu, bana iyi geliyor bu videolar. Şimdi tek tek gidelim. Çokça sorulmuş, baba ortada yok diye. Doğrudur. Bu konuyu babaya haber verdik. Babadan aldığımız cevap ise şu şekilde oldu; bu arada bu ilişkileri avukatlar kuruyorlar. Bu bilgiyi vermeden geçemem çünkü bu ilişkiyi bir yandan provoke eden ve tabii avukatı seçen baba.



Babanın vurdumduymazlığını geçemem. Benim çocuğumun babasının avukatı aynı zamanda Selin Ciğerci'nin de avukatı. Şöyle bir cevap geldi babadan; Deniz Akkaya bunları para için yapıyor. Bu olayı ben yaratmadım. Hikayeyi yaratan kızımdı, ben dün mağdurdum. Konu ne olursa olsun babası, kızımı almalıydı.



Yurt dışında olduğu için gelmedi, parayı bahane etti. Aramızdaki konu ödenmeyen nafakalar ama bununla alakası yok. Ben bu videoyu açtım çünkü artık buradan kavga etmeyeceğim. Acımı yaşamak istiyorum. 1 saat uyudum, kapıma parmağını ayırmadan basan Show TV'nin beni taciz etmesinden sonra pedagog arkadaşlarımla konuştum.

"Babamı bana dava açmak için ikna etmişler"

Ben bugün bu konuyu sakince aramızda kapatıp, adı ergenlik olan bu sorunu çözmek için profesyonellerle konuşmaya niyet etmiştim. Fakat barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı bana dava açmak için ikna etmiş. Benim avukatıma, babamın benim kızımın velayetini alması için vekalet vereceğini söylemiş.



Bu bilginin sabah gazetecilere bildirileceğini bildiğim için bu yayını açtım. Aklıselim aile bireylerimiz, kuzenim, babamı arayarak benim ve kızımın çok zarar gördüğünü söyledi ve babamı defalarca uyardı. Kuzenim, 'Deniz ile kızı sorunlarını çözerler, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedikçe babam, 'Deniz'i hapse attıracağım' dedi.

"Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsistik kişilik bozukluğunun son boyutunda biri"

Aslında ben bu hikayeyi daha sonra anlatacaktım. Anlattıklarımla babamın ölümüne sebep olmak istemiyorum demiştim. Ki babam ölümsüzlüğün sırrını bulmuş gibi yaşayan bir adamdır. Benim annemle babam hiç ayrılmadı. Ama bir aşk hikayesi değildi. Annemin erken ölüşünde de bu hikaye başrol oynuyor. Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsistik kişilik bozukluğunun son boyutunda biri.



Bu tip insanlar kimseyi beğenmez, herkesi aşağılar. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Ve hayatta en beğenmediği kişi hep bendim. Bana bir gün böyle ateş edeceğini hiç düşünmedim. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sen torununa zarar vermek için böyle bir hamle yaptıysan, ben kendimi korumak zorundayım.

"Teyzem kızıma şiddet uyguladı"

İşin bir de teyzem boyutu var. Annem öldüğünden beri teyzem, babamla birlikte yaşıyor. Teyzem daha önce de bizimle yaşıyordu, genelde bize dayak atarak büyüttü. Teyzemin nörolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Hastalık hastasıdır, her gün hastaneye gider. Geceleri çığlıklar atarak uyanırdı. Teyzem, iki defa kızımı boğmaya kalktı. Kızım dedesine gitmek istiyor çünkü evde onu kötü cezalar bekliyor.



Teyzem kızıma şiddet uyguladığı ve bunu aile büyüklerimize düzgün bir şekilde anlatamadığım için yaklaşık iki ay önce ihtarname çektim. Kamera görüntüleri de var elimizde. Kızıma tuhaf tuhaf sorular da sordular. Ben hayatımda kızıma 'Erkek arkadaşın var mı, erkeklerle gizli gizli mi buluşuyorsun' şeyler diye sormam. Kızıma sürekli cinsel içerikli sorular sordular. Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim.

"Bu olay hayatımda kırılma noktası"