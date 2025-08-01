Doğum için gün sayıyor! Oyuncu Meriç Aral'dan yeni hamilelik pozu

Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren çift, doğum öncesi tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aral'dan yeni karnı burnunda poz geldi.
BEBEK GELMEDEN ÖNCE TATİL
Instagram kullanmayı seven ünlülerden Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.
Aral'ın pozlarına "Hamilelik çok yakıştı" yorumları yapıldı. Aral paylaşımında eşinin pozlarına da yer verdi.