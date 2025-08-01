Doğum için gün sayıyor! Oyuncu Meriç Aral'dan yeni hamilelik pozu İlk kez anne-baba olma heyecanı içinde olan oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin bebek gelmeden tatile çıktı. Meriç Aral, sosyal medyadan son halini yayınladı.