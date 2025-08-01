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Doğum için gün sayıyor! Oyuncu Meriç Aral'dan yeni hamilelik pozu

İlk kez anne-baba olma heyecanı içinde olan oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin bebek gelmeden tatile çıktı. Meriç Aral, sosyal medyadan son halini yayınladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 07:12
Doğum için gün sayıyor! Oyuncu Meriç Aral'dan yeni hamilelik pozu

Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren çift, doğum öncesi tatile çıktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aral'dan yeni karnı burnunda poz geldi.

BEBEK GELMEDEN ÖNCE TATİL

Instagram kullanmayı seven ünlülerden Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

Aral'ın pozlarına "Hamilelik çok yakıştı" yorumları yapıldı. Aral paylaşımında eşinin pozlarına da yer verdi.

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