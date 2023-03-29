Emily Ratajkowski, erkekleri anlattı Harry Styles ile sokaklarda öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski konuştu.

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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, arkadaşı Olivia Wilde'in yeni ayrıldığı Harry Styles ile sokaklarda öpüşürken yakalanmıştı.

Tokyo sokaklarında görüntülenen Harry Styles ve Emily Ratajkowski'nin etraftakilere aldırış etmeden öpüşmeye başladığı o anlar, sosyal medyada gündem olmuştu.

Tepki almıştı

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşanmaya karar vermişti.

Boşanma sonrası aşk hayatıyla gündeme gelen model, Olivia'nın fanlarının tepkisini görmeye başladı.

"Erkekler cinsel organlarıyla düşünüyor"

Her yaptığıyla ve söylediğiyle konuşulan model, son olarak da erkeklere dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Güzel model, öpüşme haberiyle gündemdeyken romantik ilişkiler söz konusu olduğunda erkeklerin cinsel organlarıyla düşündüklerini söyledi.